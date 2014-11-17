香港已公布经济指标--2014/11/17

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年% 2014年9月 零售销售值 +4.8 +3.5 +5.0 2014年9月 零售销售量 +6.6 +2.8 +4.9 2014年9月 综合消费物价指数(CPI) +6.6 +3.9 +4.6 2014年9月 甲类消费物价指数(CPI A) +12.3 +4.8 +5.1 2014年第三季 本地生产总值(GDP) +2.7 +1.8 +3.0 ------------------------------------------------------------------------------------------- 14年8-10月% 14年7-9月% 13年8-10月% 失业率 3.3* 3.3 3.3 ------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2014年9月 贸易赤字／盈余 -50.4 -31.5 -42.01 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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