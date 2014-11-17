《交易视点》中国债市技术性调整难持续，可趁收益率反弹吸纳--中金

路透上海11月17日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，近期市场的回调属于交易层面的技术性调整，持续调整的可能性不大；收益率反弹后，投资者仍可以重新吸纳筹码。

**明年投资增速或继续放缓**

四季度GDP同比增速或持平于7.3%。从工业产出看，上下游工业行业间持续分化，产能过剩和地产相关工业行业持续低迷，资本品行业持续放缓，工业产出依然低迷。就年内而言，尽管基数下降对同比增速形成利好，但考虑APEC等临时性因素影响，工业增加值同比增速或难有显着反弹。

从经济需求看，房地产投资有所企稳，基建投资快速反弹，制造业投资继续低位运行，制造业库存投资阶段性减弱；考虑居民消费继续平稳增长，政府消费依然低迷，外需延续弱势复苏，贸易顺差可能保持在较高水平，并对经济形成显着拉动，预计四季度GDP同比增速或与三季度持平于7.3%。

明年固定资产投资增速或继续放缓。首先，明年商品住宅投资增速或继续低迷，保障房投资增速放缓的可能性大，房地产开发投资仍有一定下行压力；其次，基建投资的核心决定因素是政府稳增长意愿，尽管资金来源仍存在较大不确定性，但基建投资保持较高增长的可能性大。

再者，需求低迷和产能过剩继续制约制造业固定资产投资；此外，即便不考虑可能的进一步货币宽松措施，明年资金利率水平也将显着低于今年，这可能对固定资产投资形成一定利好。综合分析，房地产开发投资继续低迷，基建保持较快增长，制造业投资继续低迷，明年固定资产投资增速或继续放缓。

**技术性调整后仍可再度介入**

在利好透支的情况下，上周市场出现了较为明显的调整，收益率从低位向上的调整幅度超过了20bp，算是牛市中一波比较明显的调整。但调整的主要原因是前期收益率下行太快，积累了较为丰厚的浮盈后，市场有较强的获利回吐压力。

我们在10月底曾做过一个市场调查，其中一个问题是问及投资者比较关注明年债市可能出现的风险。在可能的风险因素中，投资者最为关注的是美国经济复苏使得美联储明年有可能加息，推动美元走强，并引发资本回流美国，从而对新兴市场流动性产生冲击。

此外，投资者还比较关心的风险依次是债务滚动困难带来信用风险冲击、利率债供给上升带来供需关系压力、利率市场化加速导致银行资金成本升高、食品的通胀风险对债市带来的不确定性。

从外部流动性来看，美联储在加息时间上内部仍存在较大分歧，在2015年上半年加息的可能性仍不高，最快可能是明年下半年。由于欧央行和日本央行要继续加大QE力度，一定程度上弥补了美联储退出QE带来的流动性减弱，因此新兴市场今年的资金流出量相比于去年而言有所减弱。

对于中国而言，在外汇占款减少的情况下，吸取了2012年的经验，央行也主动投放流动性来加以对冲，因此明年外部流动性对中国流动性整体的冲击相对可控。

供需关系的风险点上，市场较为关注明年利率债的供给是否可能明显增加。我们估计明年赤字率有可能从2.2%上调至2.5%-2.8%，不太可能超过2009年的2.8%。即使按照2.8%算，估计中央和地方政府的赤字合计最多不会超过1.9万亿（今年是1.35万亿）。理论上，国债和地方政府债的净增量合计可能会增加几千亿。

从需求角度来看，明年银行自营的配置需求可能略好于今年。此外，海外投资者进入国内的资金规模也会继续增加，包括海外央行、QFII和RQFII的投资者。总体来看，明年供需关系不会很乐观，但不至于严重恶化。

利率市场化方面，我们预计针对居民和企业的大额存单在今年到明年这段时间有可能推出来，不过与理财相比，大额存单的利率未必有表内的保本理财利率高，成本的冲击可能也相对可控。

而对于债券而言，衡量利率市场化的影响还需要考虑明年银行计财部给予银行债券投资部门的资金成本。在今年利率普遍明显降低的情况下，银行自营部门明年考核的资金成本会低于今年。

通胀方面的风险主要来自食品层面可能的价格上涨，尤其是猪肉价格可能因为猪肉供给较低出现一定幅度的上涨。但最近的数据来看，猪肉价格仍相对疲软，进入秋冬季节后，猪肉的表现弱于预期，可能与消费需求的减弱有关。

如果猪肉价格明年的涨幅较弱，比如10%以内，那么明年的通胀水平全年平均而言可能会低于今年，今年CPI平均在2.0%-2.1%，明年整体通胀平均值可能降至2%以下。不过年内猪肉价格的走势仍对我们的判断有一定影响，仍需要一些时间观察。但总体来看明年通胀风险并不大，甚至通缩的预期有可能增强。

综合目前市场较为关注的风险因素来看，我们认为这些风险目前来看还未大到足以逆转目前的市场趋势。10月份的经济数据显示，在固定资产投资增速放缓的大背景下，融资需求减弱导致货币增速也相应放缓，从而压制CPI的上行。

如果没有有效的政策加速货币流通速度，那么融资需求放缓以及货币增速放缓最终还是会压低社会整体的融资利率。货币政策在经济整体动能仍疲弱的情况下，有必要继续通过MLF等工具进行价格和量的同时引导，一方面降低社会融资利率，另一方面推动信贷增量回升。近期市场的回调属于交易层面的技术性调整，持续调整的可能行不大。收益率回调后，投资者仍可以重新吸纳筹码。(完)