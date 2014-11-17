《路透晚报》--11月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中澳贸易：双方签订自由贸易协议，减少中国对澳投资限制

中国和澳洲周一就协商超过10年之久的具有里程碑意义的自由贸易协议签订了意向声明，为澳洲打开商机以10亿美元计的市场大门，而澳洲则是对中国放宽投资限制。

--中国政策：通过财税等政策引导并发挥市场作用发展商业健康保险--国务院

为加快发展商业健康保险，中国国务院拟引导投资健康服务产业，同时完善财政税收等支持政策，坚持政府引导，发挥市场作用，以到2020年基本建立现代商业健康保险服务业，商业健康保险赔付支出占卫生总费用的比重显着提高。

--中国经济：户籍改革要遵循城镇化发展规律，实施差别化落户政策--副总理

中国国务院副总理张高丽周一表示，推进户籍制度改革，要遵循城镇化发展规律，坚持从实际出发，全面实施差别化落户政策，并充分尊重城乡居民自主定居的意愿。

--中国经济：正经历增速换档期和经济结构阵痛期--财政部副部长

中国财政部副部长朱光耀周六在澳洲20国集团(G20)会议上对记者称，中国经济正处在“阵痛期”，当局正努力使其转向增速较低但更持续的增长；影子银行迅速扩张是一个主要问题。

--中国财政：继续实施积极财政政策，进一步深化税收制度改革--副财长

中国财政部副部长王保安表示，中国将继续实施积极的财政政策，进一步深化税收制度改革，不断落实和完善税收政策。

--中韩贸易：中国称与韩国的自贸协定可能2015年生效

中国商务部部长助理王受文周一表示，中韩自贸区年内将完成全部谈判，争取明年尽早签署中韩自贸协定。如果一切顺利，协定将有望在明年下班年生效实施。

--中国经济：新建银川至西安等五条铁路项目获批，总投资超1,500亿--发改委

为对抗经济下行压力，中国四季度基础设施投资步伐继续加快。国家发展和改革委员会近日又批复了新建银川至西安等五条铁路项目的可行性研究报告，总投资超过1,500亿元人民币。这是10月以来发改委第五批集中批复铁路投资项目。

--中国房地产：房贷新政改善预期，但市场何时回升还要看执行情况--中指院

今年以来中国房地产市场的持续低迷致使地方政府纷纷放松限购，央行在9月底更是放宽信贷政策。中国指数研究院周一报告称，贷款新政明显改善预期，但具体的落实执行情况将决定市场何时实质性回升。

--路透专访：中国经济下行压力未解除，需加快推进城镇化摆脱衰退--专家

如何看待中国经济的增速放缓？去年就做出这种判断的中国宏观经济学会秘书长王建依然充满忧虑。他认为内部产能过剩状况在加剧，外部面临地缘危机，中国经济的下行压力并未解除，而摆脱的唯一方法就是加快推进城镇化。

--专家观点：改善中国对外资产结构应推进民间化战略--央行专家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏提供的报告称，由于对外 资产和负债的收益率不对称，这使得中国净要素收益占国民收入的比重长期以来在零左右徘 徊。要改善中国对外资产结构，对外投资应推进民间化战略。

【金融】

--中国金融：三季度境外对中国金融机构直接投资净流入116.79亿元--外管局

中国国家外汇管理局周一称，今年三季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入116.79亿元人民币，较上季度净流入121.99亿元稍微减少。

--中国金融：商业银行三季度末不良贷款率升至1.16%的四年高点-银监会

中国银监会公布，前三季度银行业利润增长保持平稳，信贷资产质量总体可控。数据显示三季度末不良贷款余额和不良贷款率继续“双升”，其中不良率为1.16%，创出四年新高。

--中国金融：RQDII开闸，投资境外人民币不另设额度

中国人民币国际化进程进一步加速。证券时报周一报导，中国央行近日发布《中国人民银行关于人民币合格境内机构投资者境外证券投资有关事项的通知》，境内人民币将可以RQDII的形式投资境外人民币市场，且与QDII额度的审批制不同，RQDII将以实际募集规模为准。

【固定收益】

--新债招标：中国农发行五年债收益率4.0848%，七年4.2060%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的两期固息增发债中，五年期中标收益率为4.0848%，七年期4.2060%；投标倍数分别为2.62倍和1.74倍。

--中国货币市场：沪港通启航惊扰隔夜钱供给，缴税等则令机构需求不减

中国银行间资金市场周一回购利率小幅波动。交易员表示，因沪港通启动首日个别大行头寸受一定扰动，场内隔夜资金供给略显紧俏，而月中缴税及例行缴准则仍令需求有增无减，致机构短期资金拆借稍显不易。

--中国债市动态：现券收益率续涨但幅度收窄，后续反弹空间仍待观察

中国银行间债市周一早盘现券收益率升势未止，但幅度较前几日明显收窄，同时伴随一些新增试探性买盘身影。交易员认为，结合利率互换市场和国债期货走势来看，债市偏弱势头尚未终结，收益率后续反弹空间还有待观察。

--中国债市：信用债估值多小涨，三年及以上品种涨幅均在5BP之内--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，除一年期品种跌1bp(基点)之外，其余各期限信用债估值均小涨，幅度在1-5个基点不等。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随离岸汇率走升，沪港通正式开闸短期提振明显

中国人民币兑美元周一早盘小幅走升，与中间价逆向。沪港通今早正式开闸，离岸市场CNH受到热捧，走势强于在岸市场，在岸价格也受到带动。

--离岸人民币：中国央行将RQFII试点扩大到澳洲，初期投资额500亿元人民币

中国央行周一称，同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到澳大利亚，初期投资额度为500亿元人民币。

--离岸人民币：台湾银行业10月底人民币存款3,005.15亿元，几无变动

台湾央行周一表示，至今年10月底止，台湾银行业累计人民币存款 TWRMBDEPO 达3,005.15亿元，较前月微幅成长，但几无变动。这显示台湾的人民币存款成长力道相对停滞。

【证券/行业】

--《综述》沪港通首航“北热南冷”，蓝筹及稀缺成首选投资思路

作为近年来中国资本市场国际化最大一步的沪港通机制周一顺利启动，海外资金投资A股（俗称北向）的热络程度明显高于国内投资者投资港股（南向），而价值低估的蓝筹股及稀缺行业成为投资首选。

--中国股市：沪综指冲高回落收跌，沪港通正式启动惟获利盘趁高出局

中国股市沪综指周一收跌，今日大盘高开低走，盘中一度触及三年高点2,508点。分析师指出，沪港通开通继续改善资金面预期，抢筹效应对短期股指有一定推动，但毕竟沪港通是个循序渐进的过程，且利好预期市场早已兑现，部分获利盘趁高出局，目前沪综指2,500点区域压力较大，指数在此区域可能反复震荡。

--中国基金：10月QFII A股基金升0.8%，略优于国内同行--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，10月中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金平均业绩上升0.80%，难得地优于国内股票型基金。

--港股业绩：康师傅第三季净利倒退逾14%，受凉夏天气及整合业务费用影响

中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股周一宣布，今年第三季的净利同比下跌逾14%，因今年夏天天气较凉影响了饮料的销售，加上整合饮料业务架构产生费用影响获利。 (完)