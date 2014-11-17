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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 15:39 BJT

日本股市：日经指数出现三个月最大跌幅，因经济衰退打击人气

东京Rakuten Securities的资深市场分析师Masayuki Doshida称，“市场强劲涨势一直延续到上周，不过经济状况不佳，当下抛售会增多。”

日本国内生产总值(GDP)数据出乎意外，可能为首相安倍晋三提前选举和延后上调消费税铺平道路；安倍政府原本定于2015年10月再次上调消费税。日本媒体报导，安倍可能最快在周二公布决议。

市场人士越来越支持延后加税。Doshida表示，经济成长必须优先于改善日本财政，同时必须采取行动以避免国际债券市场对于日本信心下滑。

民间消费较第二季上涨0.4%，仅是预期的一半，零售股受重创。

拥有优衣库品牌的日本迅销(Fast Retailing) 大跌3.6%。

百货商店股高岛屋 、丸井集团(Marui Group Co Ltd) 和J.Front Retailing Co 均下跌，分别跌5.6%、5.3%和3.0%。

市场权重股软银 也下跌2.3%。

日本东证股价指数(TOPIX) 收低2.5%，收报1,366.13点。JPX-日经400指数 亦跌2.5%收在12,466.69点。(完)
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