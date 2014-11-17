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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 15:37 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德坚持其对于明年第一季升息的预测，认为通胀反弹、就业数据强劲
和油价偏低推动美国经济走强。 
    
    中国财政部副部长朱光耀周六在澳洲20国集团(G20)会议上对记者称，中国经济正处在“阵痛期”，当局
正努力使其转向增速较低但更持续的增长；影子银行迅速扩张是一个主要问题。 
    
    日本内阁官房长官菅义伟表示，在“严峻的经济形势”下，首相安倍晋三预计将推出各种举措。 
日本内阁官房参赞本田悦朗周一表示，日本第三季经济下滑“令人惊讶”，呼吁政府考虑支持经济的措施。 
     
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西       Selic利率11.25%                2014年10月29日升25基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
             一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.00%   2014年10月15日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0                2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率8.00%                2014年1月28日升25基点
             附卖回利率7.00%                2014年1月28日升25基点
  印尼       指标利率7.50%                  2013年11月12日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典       附买回利率0%                   2014年10月28日降25基点
  挪威       指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率9.50%        2014年10月31日上调150个基点
                                            
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 于春红; 审校 艾茂林)
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