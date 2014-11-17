券商观点：沪港通远不是终点，2015年看好消费等5个关键投资主题--瑞银

路透北京11月17日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，沪港通作为国内资本市场开放的重要一步远不是终点。未来将迫使国际大型公募基金更加关注A股国际化的进程，国际资金将会持续流入A股市场，利好于一些相对估值较低的优质蓝筹和稀缺个股。

瑞银证券中国证券研究副主管、首席策略分析师陈李在报告中称，2015年看好的5个关键投资主题包括：负债率较高的地产、电力板块；最有可能列入MSCI指数的大型蓝筹股；医药、可选消费板块；电气设备/通信/机械设备/轻工制造的个股；铁路设备/电信设备/能源设备/汽车配件等板块。

以下为瑞银证券报告的要点摘录：

今日，沪港通正式开通,资本利得税确认减免 沪港通今日正式开通，有望给A股带来有限正面影响。上周五（11月14日），证监会与财政部和国家税务总局共同明确，沪港通投资将在3年内（截止2017年11月16日）暂免征收个人所得税，QFII和RQFII也将从今天（11月17日起）暂免征收企业所得税（来源于中国境内的股票等权益性投资资产转让所得）。我们认为，这些举措都将进一步鼓励海外资金进入A股， 利好于一些相对估值较低的优质蓝筹，稀缺的股票。

沪港通作为国内资本市场开放的重要一步，但远不是终点 我们认为沪港通作为国内资本市场开放的重要一步，但远不是终点。一些重要指数公司，比如MSCI，将在明年再次讨论是否将A股纳入国际指数。我们测算符合加入未来MSCI指数的上海A股个数就达到360只之多（在沪港通股票池中），在数量上已远远大于港股在MSCI China指数中的数目（139只）。可以预计，如果A股纳入国际指数，虽然初期其所占权重也有限，但考虑到人民币有可能在2020年底前实现自由兑换， 6-8年后，A股将按照国际通行的法则纳入国际性指数，而不会给予明显折扣，A股有望主导一系列国际化指数中的“中国样本”。我们认为，未来的这些重大变化，迫使国际大型公募基金更加关注A股国际化的进程，国际资金将会持续流入A股市场。