全球金市：金价在两周高点附近，上周五因空头回补而大涨

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
香港一交易员称，“在跌破1,180美元后，新建了许多空头仓位，而金价涨回后，有一些空头回补盘。”
“1,180美元仍是每个人关注的价位，若能守住，则可以冲高至1,230美元。”
不过金价上涨之路艰辛，因过去几周打压金价下跌的因素仍存。此前数周，金价跌至四年半最低。
美元依然受追捧，因美国经济数据一直显示美国经济复苏，日圆和欧元兑美元下跌。
美元走强以及对经济的乐观态度通常削减黄金的投资魅力。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1187.2 -0.65 -0.05
现货银 16.26 0 0
现货铂金 1201.9 -9.25 -0.76
现货钯金 766.25 5.25 0.69
COMEX期金 1187 1.4 0.12
COMEX期银 16.255 -0.059 -0.36
汇率
欧元/美元 1.2528
美元指数 87.461
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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