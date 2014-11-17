全球金市：金价在两周高点附近，上周五因空头回补而大涨

香港一交易员称，“在跌破1,180美元后，新建了许多空头仓位，而金价涨回后，有一些空头回补盘。”

“1,180美元仍是每个人关注的价位，若能守住，则可以冲高至1,230美元。”

不过金价上涨之路艰辛，因过去几周打压金价下跌的因素仍存。此前数周，金价跌至四年半最低。

美元依然受追捧，因美国经济数据一直显示美国经济复苏，日圆和欧元兑美元下跌。

美元走强以及对经济的乐观态度通常削减黄金的投资魅力。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1187.2 -0.65 -0.05

现货银 16.26 0 0

现货铂金 1201.9 -9.25 -0.76

现货钯金 766.25 5.25 0.69

COMEX期金 1187 1.4 0.12

COMEX期银 16.255 -0.059 -0.36

汇率

欧元/美元 1.2528

美元指数 87.461