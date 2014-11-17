金属期市：伦敦期铜由两周高点下滑，日本经济数据利空打压信心

“今年余下时间，铜价似乎将呈区间波动走势，在6,600美元附近。明年供应面将继续带来阻力，”瑞银驻悉尼分析师Daniel Morgan表示。

中国铜冶炼厂纷纷提高产量，希望借力加工费上涨，因为过去10年的大举投资带来了铜矿供应的增加。

中国国家统计局上周六发布的数据显示，10月精炼铜产量同比增长13.6%，至732,746吨。

市场注意了转移至稍后将公布的美国工业产出数据，以判断美国经济是否保持着强劲增长势头。之前美国零售商公布的10月销售额表现稳健。(完)