金属期市：伦敦期铜由两周高点下滑，日本经济数据利空打压信心

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
“今年余下时间，铜价似乎将呈区间波动走势，在6,600美元附近。明年供应面将继续带来阻力，”瑞银驻悉尼分析师Daniel Morgan表示。
0744GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.3%，报每吨6,686美元，之前一度涨至11月4日以来最高水准每吨6,734美元。上日上涨0.8%。
上海期货交易所主力1月期铜合约 涨1%，报每吨47,630元人民币(7,776美元)，也创下两周新高。
中国铜冶炼厂纷纷提高产量，希望借力加工费上涨，因为过去10年的大举投资带来了铜矿供应的增加。
中国国家统计局上周六发布的数据显示，10月精炼铜产量同比增长13.6%，至732,746吨。
市场注意了转移至稍后将公布的美国工业产出数据，以判断美国经济是否保持着强劲增长势头。之前美国零售商公布的10月销售额表现稳健。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王颖；审校 艾茂林/张明钧)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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