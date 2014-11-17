版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 16:10 BJT

金属期市：伦敦期铜由两周高点下滑，日本经济数据利空打压信心

“今年余下时间，铜价似乎将呈区间波动走势，在6,600美元附近。明年供应面将继续带来阻力，”瑞银驻悉尼分析师Daniel Morgan表示。

0744GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.3%，报每吨6,686美元，之前一度涨至11月4日以来最高水准每吨6,734美元。上日上涨0.8%。

上海期货交易所主力1月期铜合约 涨1%，报每吨47,630元人民币(7,776美元)，也创下两周新高。

中国铜冶炼厂纷纷提高产量，希望借力加工费上涨，因为过去10年的大举投资带来了铜矿供应的增加。

中国国家统计局上周六发布的数据显示，10月精炼铜产量同比增长13.6%，至732,746吨。

市场注意了转移至稍后将公布的美国工业产出数据，以判断美国经济是否保持着强劲增长势头。之前美国零售商公布的10月销售额表现稳健。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王颖；审校 艾茂林/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐