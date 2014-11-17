银行观点：信用风险持续发酵，中国银行业不良贷款短期内将持续双升--交行

路透北京11月17日 - 中国交通银行 金融研究中心最新发布的报告称，中国“新常态”下宏观经济增速将出现趋势性放缓，而经济结构调整也不可避免地对部分企业的经营造成一定负面影响，这些因素将对银行业资产质量造成持续性的压力。因此，中资商业银行不良贷款双升格局短期内难以出现实质性变化。

报告表示，考虑到商业银行盈利状况仍相对较好，而年末考核的因素也有助于推动商业银行继续加大对不良贷款的处置和核销力度，四季度商业银行不良贷款继续加速增长的可能性不大，预计年末不良率将小幅上行到1.2%左右。

“尤其是三季度关注类贷款的加速上升，表明未来商业银行资产质量下行压力仍然较大，受关注类贷款上升的滞后因素影响，商业银行不良贷款增长也将至少维持6-9个月。”报告称。

报告认为，企业资产质量波动仍是不良贷款增长的主要原因。随着前期一些大型企业过度多元化投资造成的资金问题不断显现，以及小微企业风险通过担保和产业链传导等方式向上游企业扩散，中型和大型企业经营风险逐渐累积，大额不良贷款事件时有发生。

而得益于政府融资平台和房地产贷款质量的稳定，总体来看商业银行的风险特征并未出现趋势性变化，资产质量仍处于可控状态。