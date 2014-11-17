中国房地产：房贷新政改善预期，但市场何时回升还要看执行情况--中指院

路透北京11月17日 - 今年以来中国房地产市场的持续低迷致使地方政府纷纷放松限购，央行在9月底更是放宽信贷政策。中国指数研究院周一报告称，贷款新政明显改善预期，但具体的落实执行情况将决定市场何时实质性回升。

中指院并表示，各地银行均开始执行认贷不认房政策，但对于房贷利率折扣，各地执行力度不一，多数银行仍维持在九折及以上，且各地仍存一定的利率差异。主要城市首套房亦均未出现七折最低折扣，且多数仍保持基准。

目前对首套房贷执行七折利率的仅有华夏银行武汉分行。

“整体来看，房贷新政的推出，直接降低首套及首改的购房成本，推动需求入市。同时，在限购大幅放松的背景下，放宽信贷将激发市场信心，推动房地产市场回稳。”报告称。

报告并指出，在金融市场化大背景下，贷款投放操作层面仍由各银行把控，各地的落实执行情况，对于需求、供应及市场预期均产生明显影响，这将决定房地产市场何时能够实质性回升。

中国央行和银监会9月底宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策；贷款最低首付款比例为30%，贷款利率下限为贷款基准利率的0.7倍，具体由银行业金融机构根据风险情况自主确定。

2014年全国商品房、住宅销售指标同比持续下降，一方面固然受上年的高基数影响，但整体市场成交趋弱导致观望气氛蔓延，三季度部分城市政策调整后市场略有起色，但未能撼动整体继续下探的趋势。

二季度以来，多地调整或取消限购，促进需求释放。但限购松绑后市场预期未发生根本转变。在央行出台新政之前，已有地方政策陆续通过调整信贷公积金、财政支持等方式拉动需求。

受新政影响，国庆节后整体楼市出现回暖迹象，主要代表城市10月成交量创今年来最高水平，不过城市间的分化依然存在。

中指院数据显示，代表城市10月住宅成交约2,800万平方米，环比大幅增长，单月成交量为今年来最高水平；价格方面，10月百城均价环比跌幅较上月收窄0.52个百分点至0.4%。

但各个城市表现分化，近年供不应求的热点城市，需求大量释放，新房成交环比回升幅度较高，其中广州、南京、深圳、北京的成交环比均超过50%；而需求规模较小的城市，新房成交环比回升幅度较小。

从价格来看，北京、深圳、南京新房成交价增长较快，而在上海、广州等更多的城市新房以价换量仍为主旋律。