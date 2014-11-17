澳洲新股：医保企业Medibank散户申购IPO金额可能突破42亿美元

* 投资人申购Medibank股票金额为释股上限的三倍，法人申购尚未展开

* 澳洲前四大IPO案有三家为医保公司

* 澳洲今年IPO规模有望创新高纪录

路透悉尼11月17日 - 澳洲政府指出，在国有医疗保险公司Medibank PrivateIPO-MPL.AX的首次公开上市(IPO)中，散户申购金额可能突破48亿澳元(42.2亿美元)，进一步凸显此案的热度，可能成为两年来亚洲最大IPO。

为了降低政府债务，为资本建设筹资，澳洲政府正在出售1,300亿澳元资产，Medibank释股案是较大的一笔，而由于需求极为热烈，提供给券商认购的份额，已经被迫缩减到远低于券商的希望。

澳洲政府周一并未具体说明是否缩减一般散户的认购比重，但基于政府计划Medibank释股筹资金额最高55亿澳元的事实，加上政府决定提供券商认购15亿澳元的计划，这代表一般散户可以认购的份额也会低于期望。

券商及散户目前的申购总金额已达167.9亿澳元，是澳洲政府释股上限的三倍以上。澳洲政府在1976年设立Medibank，以提供民众便宜的医疗保险。

今年将是澳洲IPO金额创新高的一年，也将是由医保企业主宰的一年，前四大IPO案之中，便有三家来自医保领域。由于澳洲民众财富增加且人口老化，医保需求料将成长，相关企业纷纷利用机会安排IPO。

一名消息人士周一亦向路透表示，老人照护企业Estia Health的委任投行，已经向当局提出股票上市说明书，公司估值将约在10亿澳元。

Medibank的法人申购股票将在周二展开，预定11月25日挂牌上市。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)