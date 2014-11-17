中国经济：户籍改革要遵循城镇化发展规律，实施差别化落户政策--副总理

路透北京11月17日 - 中国国务院副总理张高丽周一表示，推进户籍制度改革，要遵循城镇化发展规律，坚持从实际出发，全面实施差别化落户政策，并充分尊重城乡居民自主定居的意愿。

政府网公布的新闻稿援引张高丽讲话并指出，坚持存量优先，逐步满足符合条件的农业转移人口落户需求；坚持加快中小城市发展，确保与新型城镇化发展相适应。

“切实保障农业转移人口合法权益，加快推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖，在制度安排上为各类社会群体提供更多选择，最大限度释放改革红利。”他强调，抓紧制定《居住证管理办法》，做好户籍制度改革与教育、就业、医疗等相关领域改革的衔接。

他并称，户籍制度改革是推进以人为核心的新型城镇化的重要环节，是推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求。

国务院7月底正式发布关于进一步推进户籍制度改革的意见，规定要进一步调整户口迁移政策，统一城乡户口登记制度，全面实施居住证制度。