中国货币市场：七天回购开盘报3.00%，上日加权利率3.0993%

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透上海11月18日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.00%，上日该期限加权平均利率为3.0993%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.00% 3.10% 3.0993%
周一银行间市场质押式回购总成交金额为12,039.81亿元，较上日的11,581.76亿元稍增；其中，隔夜品种成交9,072.29亿元，上日为9,479.86亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。