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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 09:03 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.00%，上日加权利率3.0993%

路透上海11月18日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.00%，上日该期限加权平均利率为3.0993%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.00% 3.10% 3.0993%

周一银行间市场质押式回购总成交金额为12,039.81亿元，较上日的11,581.76亿元稍增；其中，隔夜品种成交9,072.29亿元，上日为9,479.86亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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