重发-《路透晚报》--11月17日日间新闻摘要（国际版）

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路透11月17日 -

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第三季经济意外衰退，为推迟加税及提前大选铺路

日本经济第三季意外陷入衰退，为日本首相安倍晋三推迟不受欢迎的上调消费税和提前大选铺路。安倍甫于两年前接下首相大位。日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率为意外下滑1.6%，第二季经济则在上调消费税后萎缩7.3%。市场预期第三季经济将会反弹2.1%。

GDP意外下滑也导致日圆 走跌，美元一度升至117日圆上方的七年高位，日本股市收跌2.96%。

--日本GDP数据不佳，安倍料推出刺激举措

日本经济财政大臣甘利明周一表示，安倍内阁将仔细考虑是否二次上调消费税，重要的是避免经济重陷通缩；经济已经开始进入良性循环，但需要确保这种趋势能够持续。他表示，不能说日本已经陷入衰退，因为企业获利依然强劲。他还称安倍可能出台刺激措施，难以编制非常大规模的方案，因政府必须要维持财政纪律。

内阁官房长官菅义伟表示，在“严峻的经济形势”下，安倍预计将推出各种举措。此外他还称安倍周二将就经济新举措作出决定。

内阁特别经济顾问滨田宏一表示见到一些迹象显示政府正认真考虑推迟上调消费税，目前没有必要立即结束现阶段的货币扩张措施。

--中澳签订自由贸易协议，减少中国对澳投资限制

中国和澳洲就协商超过10年之久的具有里程碑意义的自由贸易协议签订了意向声明，为澳洲打开商机以10亿美元计的市场大门，而澳洲则是对中国放宽投资限制。这项协议将为澳洲农产品出口商及服务业打开中国市场，在此同时天然资源丰富的澳洲则将减少对中国投资的限制。两国企业之间达成14项商业协议，价值可能超过200亿澳元(175.6亿美元)。

澳洲总理艾保德称，与中国达成的自贸协定是中国与他国签署的最为全面的协定；在全面实施情况下，95%的澳洲对华出口都将免征关税。

--中国称与韩国的自贸协定可能2015年生效

中国商务部部长助理王受文表示，中韩自贸区年内将完成全部谈判，争取明年尽早签署中韩自贸协定。如果一切顺利，协定将有望在明年下班年生效实施。两国政府上周表示，已“实质”达成自由贸易协定，将消除或大幅降低双方之间的贸易与投资壁垒。

--沪港通首航“北热南冷”，蓝筹及稀缺成首选投资思路

作为近年来中国资本市场国际化最大一步的沪港通机制今日顺利启动，海外资金投资A股(俗称北向)的热络程度明显高于国内投资者投资港股(南向)，而价值低估的蓝筹股及稀缺行业成为投资首选。今日13:57，沪港通北向额度每日130亿元额度已用完，意味着130亿元离岸人民币涌入A股市场；而南向额度当时仅用了每日额度105亿元的逾一成，约13.74亿元。

--欧盟外长将讨论乌克兰问题和让俄罗斯参与

欧盟执委会副主席莫盖里尼表示，欧盟国家外长将讨论如何应对11月2日乌克兰东部分离主义分子举行的选举，乌克兰如何实施改革，以及让俄罗斯参与研究解决冲突的方案。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数出现三个月最大跌幅，因经济衰退打击人气

日股周一出现8月以来最大单日跌幅，日本经济意外陷入衰退，促使投资者对近期涨势获利了结。受经济数据不佳影响，投资者在最近两周股市大涨之后进行获利了结。日经指数收盘挫跌近3.0%，报16,973.80点，为11月10日以来最低。日本东证股价指数(TOPIX)收低2.5%，收报1,366.13点。JPX-日经400指数亦跌2.5%收在12,466.69点。

--中国股市：沪综指冲高回落收跌，沪港通正式启动惟获利盘趁高出局

中国股市沪综指收跌，今日大盘高开低走，盘中一度触及三年高点2,508点。分析师指出，沪港通开通继续改善资金面预期，抢筹效应对短期股指有一定推动，但毕竟沪港通是个循序渐进的过程，且利好预期市场早已兑现，部分获利盘趁高出局，目前沪综指2,500点区域压力较大，指数在此区域可能反复震荡。

沪综指收报2,474.009点，跌4.815点或0.19%，上证A股今日成交1,990亿元人民币，前一交易日成交1,916亿。

--香港股市：收低1.2%，沪港通启动

香港股市由升转跌，终场收低。沪港通今日正式开始。恒生指数收低1.2%，报23,797.1点。恒生国企指数跌1.9%。

--汇市：美元/日圆由七年高点回落，因日本经济衰退打击日股

美元兑日圆盘中波动剧烈，在日本GDP数据显示经济陷入衰退之后曾一度飙升至七年高点，但在该数据打击日本股市大跌之后，美元/日圆有所回落。0848GMT，美元指数基本持平，报87.532。美元兑日圆下跌0.2%，报116.02；欧元兑美元微涨，报1.25235美元。

--金属期市：伦敦期铜由两周高点下滑，日本经济数据利空打压信心

伦敦期铜由两周高点下滑，日本经济意外滑入衰退的消息，打压了原本受美国经济讯号改善激励的乐观信心。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌约0.4%，报每吨6,680.25美元，之前一度涨至11月4日以来最高水准每吨6,734美元。上海期货交易所主力1月期铜合约涨1%，报每吨47,630元人民币(7,776美元)，也创下两周新高。

--国际油市：布兰特原油跌至78美元附近，日本经济滑入衰退令需求预期降温

布兰特原油跌至每桶78美元附近，之前消息显示日本经济跌入衰退，且国际能源署(IEA)称短期内油价不太可能回到高位。0836GMT，布兰特原油下跌1.44美元，报每桶77.97美元。该合约上周五收高1.92美元。美国12月原油期货跌1美元，报每桶74.82美元，上交易日结算价涨1.61美元。

--全球金市：金价在两周高点附近，上周五因空头回补而大涨

金价守在两周高点附近，守住上交易日空头回补引致的多数升幅。0834GMT，现货金报每盎司1,185.50美元，一度触及两周高位1,193.95。上周五跳涨2.3%，升至关键技术水准1,180美元上方。