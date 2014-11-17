台湾央行：共发行486.5亿台币存单，存单发行余额减0.4亿

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北11月17日 - 台湾央行周一公布，共发行486.5亿台币存单，与今日存单到期金额486.9亿相较，存单发行余额减0.4亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 414.50
91天期 0.93 63.00
182天期 1.05 9.00
央行上日共发行2,781.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,849.50亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为43亿台币，累积超额准备为1,391亿台币、加计前期1%的超额准备为2,097亿台币。(完) (记者 詹静宜 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透华盛顿4月20日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月13日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 413.9 137.2 551.1 479.8 137.2 27,653.0 19,648.4 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 27.2 玉米 756.4 91.8 848.2 845.9 91.8 50,056.1 34,926.9 高粱 46.8 0.0 46.8