《中国债市每日综述》止损盘涌出现券延续颓势，调整压力宣泄渐近尾声

* 止损盘涌出现券收益率再涨约10bp

* 新债招标结果不佳亦显谨慎情绪

* 基本面及政策面未现转势信号

* 短期快速调整后，收益率续升空间有限

路透上海11月17日 - 中国银行间债市周一颓势未止，现券收益率再涨约10个基点(bp)，IRS亦上行惟幅度稍小，国债期货则连续五日走跌；上周五不佳的金融数据并未给市场转暖动力，相反不少机构选择趁消息获利兑现，且今日止损盘涌出，以及新债结果不佳，则进一步加剧了收益率上行压力。

不过交易员认为，现券收益率在快速反弹后，已将最近一波行情的跌幅抹去大半，在基本面和政策面没有明显变化的背景下，再持续反弹的空间已有限，调整压力的宣泄或渐进尾声。

上海一银行交易员称，“下午（收益率）又往上了，短的更多一点，三年（金融债较上日收盘）有12-13个点，最近波动太大，每天至少10个点，实在让人吃不消。”

而今日下午农发行招标的三期债定位均偏高，投标倍数也一般，均显示短期市场谨慎预期未散。

农业发展银行下午招标的五年、七年和10年固息增发债，中标收益率分别为4.0848%、4.2060%和4.2526%，其中七年期品种定位已接近投标区间上限。

“博边际的居多，主要是前期（收益率）下得太多了，无脑做多。”北京一银行交易员表示。

受北京召开APEC会议影响，银行间市场最近一次政策性金融债发行是在11月4日。本周起，农发行、国开行开始陆续恢复新债招标。除农发行外，国开行明日将招标发行至多220亿元人民币五期固息债，期限1-10年。

不过前述上海的银行交易员谈到，尽管今日收益率大幅回升，但市场尚不存在转势基础，目前短期调整亦较为充分，后市或将逐步转为震荡，“（收益率）从低点上来有40个点了，上方空间有限。”

而与近期表现类似，今日IRS波幅仍不及现券剧烈，一方面是七天回购利率运行相对平稳，此外之前IRS下跌幅度也相对较小，均对其波动空间有所抑制。

剩余期限近10年的固息国开债140211券最新成交 在4.20%,上日尾盘为4.09%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1503 今日收报96.400元，较上日结算价下跌0.348元，或0.36%。

**沪港通启动，短期资金稍显紧俏**

银行间资金市场周一回购利率 小幅波动。交易员表示，因沪港通启动首日个别大行头寸受一定扰动，场内隔夜资金供给略显紧俏，而月中缴税及例行缴准则仍令需求有增无减，致机构短期资金拆借稍显不易。

交易员并认为，月底新股集中发行在即，资金利率或有波动，但在央行稳定流动性宽松政策支持下，料资金面整体问题不大。

“隔夜确实比上周紧了点，应该是沪港通的关系，中行头寸很少了。”上海一银行交易员称，"月中缴税也开始了，需求有增无减，而个别大行出资却是隔夜和七天搭着出，估计还是想融出长期资金“。

她谈到，今日还有例行存款准备金调整，不过即便退还或者上缴，数量估计有限，对资金影响也不大，流动性供给整体还算处于比较平衡的状态。

沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）筹备逾七个月后终于在周一启航，标志着上海和香港股市融合，也是中国首次容许境外个人投资者买卖A股，为资本帐户开放的一个步伐。

上海另一银行交易员则认为，沪港通对资金面长期肯定是有一定影响，但是一两天之内影响估计尚不明显。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，除了周一存款准备金补缴和新股申购锁定资金的小幅度扰动之外，月中流动性宽松形势向好，加之央行非公开定向操作的不断注水传闻影响下，整体宽松形势有望加强。预计七天回购价格将在3.0%上下波动，隔夜回价格则继续在2.50%以下波动。

中国证监会上周核准11家企业的新股首发申请，其中上交所五家，深交所中小板三家、创业板三家。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第六批新股批文。11家公司的发行时间集中在11月24日-27日，其中今日仅有一只新股发行。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为12,039.81亿元，较上日的11,581.76亿元稍增；其中，隔夜品种成交9,072.29亿元，上日为9,479.86亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5145 2.5218 -0.73 9,072.29

七天 3.0993 3.1210 -2.17 1,955.86

14天 3.6308 3.5980 +3.28 679.55

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3000 2.6050 -30.50 --

七天 2.8100 2.9450 -13.50 --

14天 4.0000 3.6000 +40.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6000 2.5900 +1.00 --

七天 3.1300 3.2000 -7.00 --

14天 3.5600 3.4000 +16.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5090 2.4860 +2.30 --

七天 3.0790 3.0780 +0.10 --

三个月 4.2090 4.2330 -2.40 --