《中国债市每日综述》止损盘涌出现券延续颓势，调整压力宣泄渐近尾声

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 止损盘涌出现券收益率再涨约10bp
* 新债招标结果不佳亦显谨慎情绪
* 基本面及政策面未现转势信号
* 短期快速调整后，收益率续升空间有限
路透上海11月17日 - 中国银行间债市周一颓势未止，现券收益率再涨约10个基点(bp)，IRS亦上行惟幅度稍小，国债期货则连续五日走跌；上周五不佳的金融数据并未给市场转暖动力，相反不少机构选择趁消息获利兑现，且今日止损盘涌出，以及新债结果不佳，则进一步加剧了收益率上行压力。
不过交易员认为，现券收益率在快速反弹后，已将最近一波行情的跌幅抹去大半，在基本面和政策面没有明显变化的背景下，再持续反弹的空间已有限，调整压力的宣泄或渐进尾声。
上海一银行交易员称，“下午（收益率）又往上了，短的更多一点，三年（金融债较上日收盘）有12-13个点，最近波动太大，每天至少10个点，实在让人吃不消。”
而今日下午农发行招标的三期债定位均偏高，投标倍数也一般，均显示短期市场谨慎预期未散。
农业发展银行下午招标的五年、七年和10年固息增发债，中标收益率分别为4.0848%、4.2060%和4.2526%，其中七年期品种定位已接近投标区间上限。
“博边际的居多，主要是前期（收益率）下得太多了，无脑做多。”北京一银行交易员表示。
受北京召开APEC会议影响，银行间市场最近一次政策性金融债发行是在11月4日。本周起，农发行、国开行开始陆续恢复新债招标。除农发行外，国开行明日将招标发行至多220亿元人民币五期固息债，期限1-10年。
不过前述上海的银行交易员谈到，尽管今日收益率大幅回升，但市场尚不存在转势基础，目前短期调整亦较为充分，后市或将逐步转为震荡，“（收益率）从低点上来有40个点了，上方空间有限。”
而与近期表现类似，今日IRS波幅仍不及现券剧烈，一方面是七天回购利率运行相对平稳，此外之前IRS下跌幅度也相对较小，均对其波动空间有所抑制。
剩余期限近10年的固息国开债140211券最新成交 在4.20%,上日尾盘为4.09%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1503 今日收报96.400元，较上日结算价下跌0.348元，或0.36%。
**沪港通启动，短期资金稍显紧俏**
银行间资金市场周一回购利率 小幅波动。交易员表示，因沪港通启动首日个别大行头寸受一定扰动，场内隔夜资金供给略显紧俏，而月中缴税及例行缴准则仍令需求有增无减，致机构短期资金拆借稍显不易。
交易员并认为，月底新股集中发行在即，资金利率或有波动，但在央行稳定流动性宽松政策支持下，料资金面整体问题不大。
“隔夜确实比上周紧了点，应该是沪港通的关系，中行头寸很少了。”上海一银行交易员称，"月中缴税也开始了，需求有增无减，而个别大行出资却是隔夜和七天搭着出，估计还是想融出长期资金“。
她谈到，今日还有例行存款准备金调整，不过即便退还或者上缴，数量估计有限，对资金影响也不大，流动性供给整体还算处于比较平衡的状态。
沪港股票市场交易互联互通机制（沪港通）筹备逾七个月后终于在周一启航，标志着上海和香港股市融合，也是中国首次容许境外个人投资者买卖A股，为资本帐户开放的一个步伐。
上海另一银行交易员则认为，沪港通对资金面长期肯定是有一定影响，但是一两天之内影响估计尚不明显。
东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，除了周一存款准备金补缴和新股申购锁定资金的小幅度扰动之外，月中流动性宽松形势向好，加之央行非公开定向操作的不断注水传闻影响下，整体宽松形势有望加强。预计七天回购价格将在3.0%上下波动，隔夜回价格则继续在2.50%以下波动。
中国证监会上周核准11家企业的新股首发申请，其中上交所五家，深交所中小板三家、创业板三家。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第六批新股批文。11家公司的发行时间集中在11月24日-27日，其中今日仅有一只新股发行。
今日银行间市场质押式回购总成交金额为12,039.81亿元，较上日的11,581.76亿元稍增；其中，隔夜品种成交9,072.29亿元，上日为9,479.86亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5145 2.5218 -0.73 9,072.29
七天 3.0993 3.1210 -2.17 1,955.86
14天 3.6308 3.5980 +3.28 679.55
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.3000 2.6050 -30.50 --
七天 2.8100 2.9450 -13.50 --
14天 4.0000 3.6000 +40.00 --
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6000 2.5900 +1.00 --
七天 3.1300 3.2000 -7.00 --
14天 3.5600 3.4000 +16.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.5090 2.4860 +2.30 --
七天 3.0790 3.0780 +0.10 --
三个月 4.2090 4.2330 -2.40 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 曾祥进)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。
路透华盛顿4月20日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月13日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 413.9 137.2 551.1 479.8 137.2 27,653.0 19,648.4 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 27.2 玉米 756.4 91.8 848.2 845.9 91.8 50,056.1 34,926.9 高粱 46.8 0.0 46.8