香港股市：沪港通首日开通，港股通全日额度消耗近17%

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透香港11月17日 - 中港股市互联互通机制--沪港通周一首日开通，供中国国内投资者南下投资港股的港股通 每日交易额度全日耗用近17%，相当于港股主板成交金额约2.7%。
据上海证券交易所的数据显示，港股通周一额度余额为87.32亿元人民币，相当于每日额度105亿元的83%；换言之首日使用额度为17.68亿元。
香港大市恒生指数 周一收跌1.21%，成交金额830亿港元（约657亿元人民币）。恒生国企指数 亦跌1.93%。
由海外资金投资上证A股的沪股通 交易每日130亿元，则于午后提前用完。
沪港通由中国国务院总理李克强4月宣布启动以来，筹备了超过7个月。市场原预期10月成行，然一些关键因素如资本利得税、香港居民兑换人民币限额等终在最后一周才有定案。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元，港股通总额度为2,500亿元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选