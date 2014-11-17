香港股市：沪港通首日开通，港股通全日额度消耗近17%

路透香港11月17日 - 中港股市互联互通机制--沪港通周一首日开通，供中国国内投资者南下投资港股的港股通 每日交易额度全日耗用近17%，相当于港股主板成交金额约2.7%。

据上海证券交易所的数据显示，港股通周一额度余额为87.32亿元人民币，相当于每日额度105亿元的83%；换言之首日使用额度为17.68亿元。

香港大市恒生指数 周一收跌1.21%，成交金额830亿港元（约657亿元人民币）。恒生国企指数 亦跌1.93%。

由海外资金投资上证A股的沪股通 交易每日130亿元，则于午后提前用完。

沪港通由中国国务院总理李克强4月宣布启动以来，筹备了超过7个月。市场原预期10月成行，然一些关键因素如资本利得税、香港居民兑换人民币限额等终在最后一周才有定案。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元，港股通总额度为2,500亿元。（完）