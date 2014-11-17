欧元债市：日本经济衰退引发增长担忧，投资者买入德债避险

德国10年期公债收益率 跌2基点至0.77%，略高于纪录低点0.716%。美国10年期公债收益率 亦跌2基点至2.30%。

评级较低的欧元区国家公债收益率，比如希腊、葡萄牙、西班牙和意大利公债收益率，盘中持平或小升。

策略师表示，西方与俄罗斯因乌克兰问题而陷入争执，亦令投资者紧张。

周五公布的数据显示欧元区经济第三季成长0.2%，优于市场预期。(完)

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