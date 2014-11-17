欧元债市：日本经济衰退引发增长担忧，投资者买入德债避险

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
德国10年期公债收益率 跌2基点至0.77%，略高于纪录低点0.716%。美国10年期公债收益率 亦跌2基点至2.30%。
评级较低的欧元区国家公债收益率，比如希腊、葡萄牙、西班牙和意大利公债收益率，盘中持平或小升。
策略师表示，西方与俄罗斯因乌克兰问题而陷入争执，亦令投资者紧张。
周五公布的数据显示欧元区经济第三季成长0.2%，优于市场预期。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李春喜/张涛；审校 蔡美珍/艾茂林)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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