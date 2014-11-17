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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 17:04 BJT

表格: LME金属库存最新变化--11月17日

路透伦敦11月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种             最新库存            变动
      铜              159,125            -275
      锡               10,595            +320
      铅              216,725             -25
      锌              685,175          -2,275
      铝            4,383,300          -9,775
      镍              389,766            +396
    铝合金             26,640            持平
    NASAAC             74,980            +280
     
    *NASAAC为北美特种铝合金。(完)
    
      
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>         
 品   库存数据       库存分布               品种   库存数据        库存分布
 种                                                                
 铜   MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅    MPB-STOCKS        <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡    MSN-STOCKS        <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合    MAA-STOCKS        <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                               金                  
 镍   MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA    MNA-STOCKS        <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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