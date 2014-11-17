表格: LME金属库存最新变化--11月17日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透伦敦11月17日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 159,125 -275 锡 10,595 +320 铅 216,725 -25 锌 685,175 -2,275 铝 4,383,300 -9,775 镍 389,766 +396 铝合金 26,640 持平 NASAAC 74,980 +280 *NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 金 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 于春红)
波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。
路透华盛顿4月20日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月13日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 413.9 137.2 551.1 479.8 137.2 27,653.0 19,648.4 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 27.2 玉米 756.4 91.8 848.2 845.9 91.8 50,056.1 34,926.9 高粱 46.8 0.0 46.8