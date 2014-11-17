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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 17:21 BJT

欧洲金融：ECB理论上可购买公债、黄金和股票等资产--央行执委

不过莫尔许对购买公债风险提出警示，例如若欧洲央行(ECB)持有受困国家公债，则会承担放宽货币政策的压力。(完)

(编译 李春喜/田建华; 审校 张涛/艾茂林)
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