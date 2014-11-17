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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 17:25 BJT

《全球汇市》日圆稳住阵脚，一度因日本GDP萎缩而急跌

欧元兑美元 大致持稳，此前美元兑日圆从高位拉回之际，欧元一度扬升0.3%至1.2556美元。

美元指数 上涨0.05%至87.569，脱离亚洲交易时段早盘所创的87.626高位。

瑞郎兑欧元 报1.2014瑞郎，此前创出26个月高位1.2011，逼近瑞士央行所设的上限1.20。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2491 1.2521 -0.24 -9.12 1.3745

美元/日圆 116.06 116.27 -0.18 +10.22 105.30

欧元/日圆 144.97 145.60 -0.43 +0.24 144.63

美元/瑞郎 0.9614 0.9585 +0.30 +7.68 0.8928

英镑/美元 1.5633 1.5667 -0.22 -5.58 1.6556

美元/加元 1.1300 1.1287 +0.12 +6.40 1.0620

澳元/美元 0.8746 0.8743 +0.03 -1.87 0.8913

新西兰元/美元 0.7924 0.7903 +0.27 -3.44 0.8206

欧元/瑞郎 1.2012 1.2011 +0.01 -2.11 1.2271

欧元/英镑 0.7987 0.7992 -0.06 -3.74 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2480 9.2453 +0.03 +4.53 8.8474

美元/挪威克朗 6.7677 6.7510 +0.25 +11.56 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/王颖/田建华; 审校 张明钧)
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