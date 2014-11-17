投行观点：“一路一带”建设有利于中国经济增速稳定在5-7%--巴克莱

路透北京11月17日 - 国际投行巴克莱周一发表报告称，未来几年内，“新丝绸之路”沿线国家的发展不仅有利于中国经济增速稳定在5%-7%的区间，同时也会对中国的产业升级和经济转型产生积极影响。

不过该投行亦指出，就像2001年中国企业盛行“走出去”一样，此举能否获得成功尚无法保证。此外，中国将如何平衡政府与市场以及公有制经济与私有制经济之间的关系仍有待观察，而这对国内重要领域的改革至关重要。

中国国家主席习近平在中央财经领导小组第八次会议上表示，要加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设，并以创新思维办好亚洲基础设施投资银行和丝路基金。

以下为巴克莱报告要点摘录：

中国政府在十八届三中全会上公布最新改革蓝图一年之后，我们看到中国国内的各项改革正以两种不同的速度开展：其中在“对外开放”和区域性改革方面步子买得更大更快，而在国内各改革领域（包括金融、国有企业以及土地方面的改革）方面速度则要慢一些。

本周举行的APEC峰会成果颇丰，如中韩最终签订自由贸易协定以及中国倡导的“新丝绸之路”在国际上备受关注等。按照“新丝绸之路”的构想，欧亚大陆之间将通过“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（简称“一路一带”）在贸易和基础设施网络上实现互联互通。中国在会上宣布，将出资400亿美元成立丝路基金，为“一路一带”沿线国家实施相关建设项目提供融资支持。

亚洲很多国家普遍缺乏建设资金，而中国在资金和专业技术上则有很大优势。因此我们认为，这一举措将为中国和沿线国家带来双赢，并有利于中国进一步消化其过剩产能、增加海外投资以及丰富外汇储备。在我们看来，今年10月份成立的亚洲基础设施投资银行传递了21个APEC成员国希望开展合作的强烈意愿。

我们认为，这条“新丝绸之路”将在基础设施方面带来巨大的贸易及投资机会，涉及沿线国家的运输系统建设、港口建设、管道铺设、发电设施建设、环保项目实施、能源及资源贸易、消费、旅游开发等多个方面。

总体而言，我们认为在未来几年内，“新丝绸之路”沿线国家的发展不仅有利于中国经济增速稳定在5%-7%的区间，同时也会对中国的产业升级和经济转型产生积极影响。