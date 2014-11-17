台湾汇市：台币中止连四贬，因新兴亚洲货币反弹

* 台币中止连四贬，随新兴亚洲货币反弹 * 外资汇出，台币实质价位走贬 * 实质交易暂估在30.650-30.700 路透台北11月17日 - 台币兑美元 周一收升，中止连四贬走势，主要因新兴亚洲货币反 弹。但实质价位则较上日走低，因台股大跌、外资汇出。 交易员表示，今日亚洲货币走势震荡，日圆兑美元早盘一度因第三季国内生产总值(GDP)意外下滑贬逾117 价位，随后反弹，引领亚洲货币走扬。短线还是要观察日圆的后续走势，是否会再次贬破117关卡。 “实质价位是跌的，外资今天出去。〞一位本地银行交易人士说。 另一本地银行交易员则称，虽然台币实质价位走低，但出口商在30.68的美元挂单集中，使得台币获得一 定程度支撑。除非日圆进一步贬破117，否则台币应该还是会在30.65-30.70间整理。 他认为，虽然今日台股跌幅不轻，外资也转为汇出，但因29日就要进行地方选举投票，此前政府料将全力 维持股、汇市交易平稳，外资是否还有进一步汇出的需求，仍待观察。 交易员并预估，明日台币兑美元实质价位区间料在30.650-30.700。台币今日主要交易区间在30.665-30.6 82，上日交易区间在30.634-30.652。 日本经济第三季意外陷入衰退，为日本首相安倍晋三推迟不受欢迎的上调消费税和提前大选铺路。安倍甫 于两年前接下首相大位。日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率意外下滑1.6%，第二季经济则在上调消费税后 萎缩7.3%。 台湾将于29日进行地方公职人员选举(九合一选举)，届时将选出包括六个直辖市长等11,130位公职人员。 此为台湾政治史上最大规模的地方选举，同时也具有2016年总统选举前哨战的重要意义。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度略为扩大；一个月 远汇报价 尾盘在30.676/30.688左右，上日纽约盘收在30.700。 台湾股市周一收盘下跌逾1%。外资及陆资在台股转为卖超52.50亿台币，中止先前连续两个交易日买超共 计63.07亿台币；上交易日为买超24.46亿台币。 周一韩元领涨新兴亚洲货币，因日圆反弹。此前数据显示日本经济意外陷入衰退后，日圆触及七年低位。 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/17(一)：欧元区9月贸易收支、美国11月纽约联储制造业指数、美国10月工业生産和制造业産出、ECB 总裁德拉吉参与欧洲议会经济暨货币事务委员会季度听证会、ECB执委莫尔许在一会议上致辞； 11/18(二)：中国10月70个大中城市房价月报、德国11月ZEW经济景气判断指数、美国10月PPI、全美11月 住宅建筑商协会房屋市场指数、美国9月整体资本流动、韩国10月PPI、日本央行货币政策会议(至19日) 11/19(三)：美国10月房屋开工和建筑许可年率、日本10月进出口和贸易收支、美联邦公开市场委员会公 布10月会议记录、ECB管委会和全行委员会议，无利率决定； 11/20(四)：日本11月制造业PMI初值、德国10月PPI、台湾主计总处公布10月外销订单、台湾央行公布第 三季经常帐、德国11月制造业、服务业和综合PMI初值、欧元区11月制造、服务业和综合PMI初值、美国10月CP I、美国11月Markit制造业PMI初值、美国10月成屋销售、美国10月领先指标、欧元区11月消费者信心初值、美 联储历史塔鲁洛发表演说、ECB执委莫尔许参加一场大学讨论会； 11/21(五)：美国11月堪萨斯联储制造业指数、法兰克福欧洲金融大会。欧洲央行总裁德拉吉、德国央行 总裁魏德曼、德国财长朔伊布勒将出席会议。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.739 30.766 30.662-30.767 30.767 6.63 5.72 元太外汇经纪公司 30.735 30.763 30.669-30.765 30.765 2.725 4.10 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.005/0.005 美元/台币六个月期 -0.135/-0.115 -0.120/-0.100 (完)