重温稿-路透调查：台湾10月外销订单年增率料放缓至6.56%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 10月外销订单预估中值为较上年同期增长6.56%(9月为增长12.7%)
* 公布时间为11月20日(周四)0800GMT
路透台北11月17日 - 路透对分析师的调查结果显示，台湾10月外销订单预计较上年同期成长6.56%，增幅低于9月的12.7%。
台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。