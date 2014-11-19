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亚洲 | 2014年 11月 20日 星期四 07:00 BJT

重温稿-路透调查：台湾10月外销订单年增率料放缓至6.56%

* 10月外销订单预估中值为较上年同期增长6.56%(9月为增长12.7%)

* 公布时间为11月20日(周四)0800GMT

路透台北11月17日 - 路透对分析师的调查结果显示，台湾10月外销订单预计较上年同期成长6.56%，增幅低于9月的12.7%。

台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。(完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
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