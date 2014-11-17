路透伦敦11月17日 - 以下为IRON FX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周五从支撑线1.2400反弹，今日亚洲早盘刺破阻力位1.2530，现转为支撑。不过上行走势受阻于11月4日高点1.2575。尽管近期摆荡指标支持进一步上行，但预计周五反弹走势将在200周期均线及1.2620附近受限，后者也是10月15日-11月7日跌势的50%回档位。相对强弱指标(RSI)升破50，正在向上。而乖离率的移动平均值(MACD)突破了零线和信号线。总体趋势方面，日线仍显示下行趋势，但日线动能指标及价格走势出现了正面的背离，显示空方动能减弱。因此，建议暂时观望，静候更多信号，待下行趋势确立并很可能继续时再行操作。

欧元/日圆：在146.50遇阻后大跌，欧洲盘初似乎准备挑战支撑位145.00一线。料很可能跌破，或下看143.40，即略低于10月16日-11月17日升势23.6%回档位下方。短期摆荡指标支撑该预期。RSI撤离超买区域，并正在下探。而MACD触顶并可能很快跌穿信号线。不过欧元/日圆整体前景向好，预计当前回落是多头再度掌控局势前的修正。

英镑/美元：周五触及支撑线1.5600并反弹。今日亚洲早盘反弹一度终止于1.5730上方阻力位，该价位基本接近2013年7月-2014年7月升势的61.8%回档位。不过预计短期反弹趋势还将延续一阵，可能上看支撑转阻力的1.5800一线。四小时图形显示，RSI撤离超卖区并微升，目前升向50。而MACD虽然偏空，但可能将升穿虚线(trigger)。日线图上或出现锤形蜡烛。总体趋势上，只要英镑/美元低于80日指数均线，整体仍偏下行。当前反弹若持续，都将是空头启动前的修正。若明确跌破支撑位1.5600，可能会引发继续向心理位1.5500下行。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2492 1.2521 -0.23 -9.12 1.3745

美元/日圆 115.93 116.27 -0.29 +10.09 105.30

欧元/日圆 144.78 145.60 -0.56 +0.10 144.63

美元/瑞郎 0.9613 0.9585 +0.29 +7.67 0.8928

英镑/美元 1.5629 1.5667 -0.24 -5.60 1.6556

美元/加元 1.1307 1.1287 +0.18 +6.47 1.0620

澳元/美元 0.8740 0.8743 -0.03 -1.94 0.8913

新西兰元/美元 0.7926 0.7903 +0.29 -3.41 0.8206

欧元/瑞郎 1.2011 1.2011 +0.00 -2.12 1.2271

欧元/英镑 0.7993 0.7992 +0.01 -3.66 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2342 9.2453 -0.12 +4.37 8.8474

美元/挪威克朗 6.7618 6.7510 +0.16 +11.46 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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