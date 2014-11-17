中港个股：工银租赁为天纺投资办理融资租赁业务，扩展海外产能--工行

路透北京11月17日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 周一表示，该行旗下子公司--工银租赁为天津天纺投资公司办理了1,200台套纺织机械设备融资租赁业务。

工行新闻稿称，本次业务中部分纺织机械设备将陆续运送到天纺投资在东南亚国家建设的纺织基地中使用，进一步增强中国纺织企业在海外的生产能力。

”工银租赁通过设备融资租赁的方式支持纺织企业走出去，为企业技术研发和转型升级提供了有力的资金支持。“工行表示。

工银金融租赁有限公司成立于2007年，是工商银行的全资子公司，并是首家获中国银监会批准开业的银行系金融租赁公司。

据工行新闻稿介绍，天津天纺投资公司多次入围中国纺织服装企业竞争力500强，近年来积极在东南亚国家建设纺织基地和物流中心。

国家发改委副主任胡祖才此前称，中国已经进入双向投资发展的新阶段，预计今年全年中国境外直接投资总额将再创新高。中国商务部部长助理张向晨也曾表示，未来五年中国对外投资增幅都会保持在10%左右。