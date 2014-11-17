台湾个股：国泰金称索力联贷案为中国强调依法治国的检验点--总经理

* 索力联贷案为中国强调依法治国的检验点

* 积极参与沪港通管道，近期取得2亿美元QFII额度

* 商用不动产价格稳定度较高不致影响公司净值表现

路透台北11月17日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 周一称，现在索力(Ultrasonic)联贷案只有台资银行去报案，此案若处理得好，将有助于外国投资人在大陆投资、授信，不要只有外资银行吃呆帐，那外资银行将要求更高担保品，也不利当地企业融资。

国泰金控总经理李长庚今天在一场业绩说明会并表述，索力案已进入司法程序，可以作为中国政府提出依法治国的一个检验点，若其经营阶层可返回中国，那不致于找不到金流。

“索力案已学习到教训，KYC(认识客户)将更为到位。”他说。

中国索力联贷案由野村国际(香港)邀集台湾六家银行参贷，其中包括三家官股银行。财政部此前报告指出，目前管理行--国泰世华银行已于上月宣告该案全数债权加速到期，并将行使帐户抵销权所得的帐款案参贷比例汇付与参贷行。

国泰金控副总经理李伟正表示，索力案曝险约3亿台币，已提列50%呆帐损失，至于因应金管会要求不动产受信部分提足1%准备，预计将增提10亿台币，若行有余力预计在今年底一次提足。

**国寿积极参与沪港通**

国泰金控旗下寿险总投资金额已破4兆(万亿)台币，包含外币保单的海外投资上限约有51-52%，截至第三季底额度只用到46%，由于海外投资仍有空间，新钱主要投资海外债券投资，台湾境内债券投资已逐季减少，今年第三季底投资占比已降至12.2%。

“绝对会去参加沪港通这个管道，两周前刚好取得2亿美元额度，”国泰人寿相关投资部主管称。

至于中韩签订自由贸易协议对台股影响，他则认为，短期并不觉得对台湾影响层面有这么大，长期则需要考虑不利产业的发展，然而台股企业获利表现佳，不会一时半刻就立即影响。

此外，国泰人寿净值已改采不动产公允价值评估，面对不动产价格向下修正风险，李长庚补充称，国寿及银行不动产皆以商用不动产及办公大楼为主，当初估价即相当保守，且台北房产涨幅较大是住宅部分，商用不动产价格稳定度料较自用住宅来得高。

国寿备供出售金融商品未实现损益达111亿台币，较上季的357亿台币有明显短少，国寿解释称，主要因上季股票市场波动较大影响。