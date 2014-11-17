欧洲热股：辉瑞与默克签署癌症药物协议，与阿斯利康联姻希望渐淡

欧洲已公布经济指标--2017/4/20
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透法兰克福/伦敦11月17日 - 投资人对于美国药厂辉瑞 重新出价争取收购英国对手阿斯利康 的预期，周一被辉瑞浇了冷水，因辉瑞与德国默克集团(Merck KGaA) 签署一项癌症药品重大协议，降低取得阿斯利康产品的需要。
默克将从辉瑞处获得一笔8.5亿美元预付款，与辉瑞共享专利权，合作开发实验性免疫疗法药物。根据这项药物未来的成功情况，默克还能获得高达20亿美元的款项。
默克的MSB0010718C属于一种名为“抗PD-L1”疗法的药物，可阻断肿瘤细胞躲开免疫系统防御的能力。
这类强化免疫的药物，是最热门的癌症研究领域，也是阿斯利康的主攻方向。阿斯利康已在发展一项竞争产品。
取得阿斯利康的癌症产品资源，是辉瑞收购的主要目标之一。辉瑞今年5月开出1,180亿美元欲收购，但并未成功。根据英国并购法令，从11月26日起，辉瑞有一次重新出价收购的机会。
受合作消息激励，0804GMT，默克股价跳涨3.8%，而阿斯利康下跌2.1%。阿斯利康股价上周五已先下跌，因多名知情人士表示，辉瑞似乎不太可能重新争取收购。
辉瑞表示，由于上述协议的支出，目前预估2014年经稀释每股盈余将在1.40-1.49美元，先前预估为1.50-1.59美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 朱晓军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。
路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。