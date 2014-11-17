欧洲热股：辉瑞与默克签署癌症药物协议，与阿斯利康联姻希望渐淡

路透法兰克福/伦敦11月17日 - 投资人对于美国药厂辉瑞 重新出价争取收购英国对手阿斯利康 的预期，周一被辉瑞浇了冷水，因辉瑞与德国默克集团(Merck KGaA) 签署一项癌症药品重大协议，降低取得阿斯利康产品的需要。

默克将从辉瑞处获得一笔8.5亿美元预付款，与辉瑞共享专利权，合作开发实验性免疫疗法药物。根据这项药物未来的成功情况，默克还能获得高达20亿美元的款项。

默克的MSB0010718C属于一种名为“抗PD-L1”疗法的药物，可阻断肿瘤细胞躲开免疫系统防御的能力。

这类强化免疫的药物，是最热门的癌症研究领域，也是阿斯利康的主攻方向。阿斯利康已在发展一项竞争产品。

取得阿斯利康的癌症产品资源，是辉瑞收购的主要目标之一。辉瑞今年5月开出1,180亿美元欲收购，但并未成功。根据英国并购法令，从11月26日起，辉瑞有一次重新出价收购的机会。

受合作消息激励，0804GMT，默克股价跳涨3.8%，而阿斯利康下跌2.1%。阿斯利康股价上周五已先下跌，因多名知情人士表示，辉瑞似乎不太可能重新争取收购。