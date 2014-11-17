新闻稿：中国25大保险公司的资本状况可能进一步趋紧==标普

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香港，2014年11月17日—随着业务增长，未来几年内中国保险公司的风险敞口将上升，标准普尔今日发布的报告《中国信用观察：保险公司能否充分把握增长机会？》如是表示。

标准普尔信用分析师沈恩泽表示：“很多保险公司的资本状况已紧张，随着资产基础扩张和投资偏好变得更加激进，其资本状况可能进一步趋紧。对于那些追求投资收益的保险公司而言，利润波动可能增大。”

人寿保险行业的市场状况正在企稳。在对中国25家最大保险公司（以保费衡量）的研究中，标准普尔表示过去两年人寿保险公司的利润已改善，他们对利润率较低的银行代理销售保险产品的依赖度正在降低。

沈恩泽表示：“尽管资本水平承压，但是多数主要保险公司的财务杠杆依旧令人满意，这是因为总体负债有限。但人寿和非人寿行业的大型保险公司与规模较小保险公司之间的信用度差异或将继续两级分化。”

该研究也表明规模较大的保险公司倾向于获得较高的个体信用状况评估，这部分归因于他们成熟的特许权经营，广泛的分销网络和多元的业务组合。其他优势还包括更优的规模经济、技术积累和合规操作。少数保险公司拥有相对最强的财务和业务风险状况，这有利于他们抵御行业不景气。

标准普尔已将人寿保险行业的信用展望由负面调整至稳定，这是因为与之前相比，尤其是与两三年前相比，我们对于该行业的增长前景和战略越来越有信心。

我们维持对非寿险行业的稳定展望，部分原因是其承保表现依旧令人满意。我们预计未来几年内，最大的几家保险公司，以及秉承承保纪律和拥有良好利基市场地位的保险公司，他们的表现将强于其他多数同业公司。