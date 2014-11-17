中国证券：沪股通首日成交120.82亿元，未成交报单挤占部分额度

路透上海11月17日 - 连通上海和香港资本市场的沪港通机制周一启动，尽管沪股通周一午后提前用完每日130亿元人民币的单日额度，但上海证交所最新数据显示，沪股通周一实际买入120.82亿元，另有报了买单但未成交且未撤单的9.18亿元买入申请占用了当日额度。

上证所提供数据显示，港股通周一买入22.38亿港元（折17.73亿元），卖出1.06亿港元（折0.84亿元），共使用额度17.67亿元，当日剩余额度87.33亿元。

”沪港通的启动是一个起点不是终点。”上证所新闻稿称，沪港通首日运行平稳，这是中国资本市场今后继续推动双向开放奠定了良好基础。

海通证券盘后发布简评称，港股通首日仍是个人投资者为主，同时内地个人投资者因为对港股交易规则的不了解，因而采用了较为保守的策略。随着内地市场的机构逐入介入港股通以及投资者教育工作的不断深入，相信港股通的交易也将日趋活跃。