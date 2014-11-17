中国企业：绿地集团计划2020年其跨国指数逾25%，投资海外非房业务

路透上海11月17日 - 近年来在海外大举建设和收购房地产项目的中国大型房企--绿地集团周一进一步阐述其海外业务计划。未来五年，绿地将强化全球经营，多元发展，投资海外非房地产业务，使企业的全球投资布局更加完善，到2020年绿地的企业跨国指数达到25%以上。

据公司新闻稿，正在陪同中国国家主席习近平出访澳大利亚的绿地董事长张玉良在当地演讲时表示，以“世界的绿地”为目标，绿地集团的跨国企业之路将持续拓宽升级，使企业的资产配置更加科学、产业结构更加合理，在若干领域培育一批“绿地系”的行业领军企业。

新闻稿称，除房地产业务海外扩张以外，公司正在计划实施海外非房地产业务的投资发展，特别是顺应中国市场消费结构和消费需求转型升级的趋势，围绕快速消费品、日用品、医疗健康等“大消费”相关的领域，对接全球优质资源，服务中国市场。

目前绿地集团在海外的房地产项目总投资已超过200亿美元，持有酒店超过100家。今年海外房产业务销售收入将达200亿元人民币，明年将倍增。而绿地集团今年总体营收目标为4,000亿元，这意味着今年其海外营收占比仅5%。

国际通行的企业跨国化指数一般包括海外经营指标体系及管理职能的国际化发展指标体系两类。例如联合国的跨国化指数由三个指标构成，即海外营收占比、海外资产占比以及国外雇员占比。

今年来中国对外直接投资迅速增加，商务部此前预计今年对外非金融类直接投资将达1,200亿美元，中国有可能今年首次成为资本输出国。其中，中国房地产企业近年来的资本输出较为频繁，例如绿地、万科 、碧桂园 等大型房企投资了相当多的海外项目。