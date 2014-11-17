路透基点：台塑集团12亿美元资本支出贷款展开筹组--TRLPC

路透香港11月17日 - 汤森路透旗下基点报导，据知情人士透露，牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行、星展银行和兆丰国际商业银行，已为台塑集团12亿美元的五年期定期贷款展开筹组。

这笔无担保贷款的额度代理行由台湾银行担任，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点。台北银行间拆息利率(TAIFX)和LIBOR利差若超过35个基点的话，将由借款人支付超出的部分。

这项贷款可选择延长两年，延期费用10个基点。台化、台塑石化、台塑和南亚塑胶为担保人。

贷款有四年宽限期，之后按半年不等额分三期偿还：第一次和第二次分别偿还20%，第三次60%。

所筹资金将用于越南一座钢铁厂项目。

2014年7月，台塑集团旗下设在越南的台湾兴业公司签署了2.10亿美元五年期俱乐部贷款协议，七家贷款银行为：澳新银行(澳盛银行,ANZ)、三菱东京日联银行、汇丰银行(越南)、兆丰国际商业银行、瑞穗银行、渣打银行和三井住友银行。

该笔贷款分为两部分：境内部分利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码155个基点，境外部分较LIBOR加码145个基点。台北银行间拆息利率(TAIFX)和LIBOR利差超过35个基点的话，将由借款人支付超出的部分。

台塑旗下另一个部门--澳洲的Formosa Steel IB Pty Ltd在6月从20家银行那里获得一笔7亿美元的五年期贷款，用于投资澳洲一处铁矿石项目，亦将用作运营资本。

这20家参贷银行包括12家牵头行兼簿记行：澳新银行、台湾银行、彰化银行、东方汇理银行、中国信托商业银行、星展银行、华南商业银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台新银行、合作金库银行以及新加坡大华银行。