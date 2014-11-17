CNH动态：沪港通启动首日离岸即期走强，港股通遇冷打击美元多头

路透北京11月17日 - 香港离岸人民币即期 周一走强。交易员认为，沪汇通开闸首日对人民币汇率有提振作用；从日内供求来看，由于港股通成交规模不及预期，导致市场判断平盘购汇需求将偏少，使前期积累的美元多头撤退。

一股份行交易员指出，沪港通启动之前CNH已经明显上涨，提振作用明显。

但一中资行交易员认为，从沪港通启动之后来看，对于CNH汇率直接影响有限。“主要是之前中资都囤积了大量美金，不过今天港股通规模太小，所以导致美元多头止损。”

中港股市互联互通机制--沪港通周一首日开通，供中国国内投资者南下投资港股的港股通 每日交易额度全日耗用近17%，相当于港股主板成交金额约2.7%。而由海外资金投资上证A股的沪股通 交易每日130亿元，则于午后提前用完。

全球汇市方面，日圆兑美元周一从七年低位反弹，但仍然承压。在数据显示日本经济重陷衰退之后，日圆全面走低。

本地时间18:18，离岸人民币现汇 报6.1265，较上日上涨32个点子。无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2615/655，上日收盘在6.2615。一年期NDF较离岸即期汇率贴水2.16%左右。

在岸汇率方面，中中国人民币兑美元 周一收升，与中间价逆向。沪港通今日正式开闸，离岸市场CNH受到热捧，走势强于在岸市场，在岸价格也受到带动。（完）

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