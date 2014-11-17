CNH动态：沪港通启动首日离岸即期走强，港股通遇冷打击美元多头

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透北京11月17日 - 香港离岸人民币即期 周一走强。交易员认为，沪汇通开闸首日对人民币汇率有提振作用；从日内供求来看，由于港股通成交规模不及预期，导致市场判断平盘购汇需求将偏少，使前期积累的美元多头撤退。
一股份行交易员指出，沪港通启动之前CNH已经明显上涨，提振作用明显。
但一中资行交易员认为，从沪港通启动之后来看，对于CNH汇率直接影响有限。“主要是之前中资都囤积了大量美金，不过今天港股通规模太小，所以导致美元多头止损。”
中港股市互联互通机制--沪港通周一首日开通，供中国国内投资者南下投资港股的港股通 每日交易额度全日耗用近17%，相当于港股主板成交金额约2.7%。而由海外资金投资上证A股的沪股通 交易每日130亿元，则于午后提前用完。
全球汇市方面，日圆兑美元周一从七年低位反弹，但仍然承压。在数据显示日本经济重陷衰退之后，日圆全面走低。
本地时间18:18，离岸人民币现汇 报6.1265，较上日上涨32个点子。无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2615/655，上日收盘在6.2615。一年期NDF较离岸即期汇率贴水2.16%左右。
在岸汇率方面，中中国人民币兑美元 周一收升，与中间价逆向。沪港通今日正式开闸，离岸市场CNH受到热捧，走势强于在岸市场，在岸价格也受到带动。（完）
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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