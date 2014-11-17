马来西亚期市：棕榈油期货终止三日连跌，投资人关注11月产量

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
指标2月期约 小涨0.8%，报每吨2,232马币(林吉特)，盘中交易区间为2,206-2,234马币。
总成交量为35,472口，稍高于均值的35,000口。
交易商称，马来西亚出口需求降温可能给指标棕榈油价格带来压力。
船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚11月1-15日棕榈油出口较上个月同期减少4.5%至598,269顿，因发往欧洲和印度的船货减少。
另一船货调查机构Societe Generale de Surveillance的数据显示，同期出口减少2.5%。(完)
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(编译 洪曦/田建华; 审校 张涛)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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