马来西亚期市：棕榈油期货终止三日连跌，投资人关注11月产量

指标2月期约 小涨0.8%，报每吨2,232马币(林吉特)，盘中交易区间为2,206-2,234马币。

总成交量为35,472口，稍高于均值的35,000口。

交易商称，马来西亚出口需求降温可能给指标棕榈油价格带来压力。

船货调查机构Intertek Testing Services的数据显示，马来西亚11月1-15日棕榈油出口较上个月同期减少4.5%至598,269顿，因发往欧洲和印度的船货减少。

另一船货调查机构Societe Generale de Surveillance的数据显示，同期出口减少2.5%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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