德国经济：副财长对第四季经济成长“略为乐观”

美国金融：美联储可能将减轻各银行董事会承担的监管压力--理事鲍威尔
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。
路透伦敦11月17日 - 德国副财长Steffen Kampeter周一表示，对于该国第四季经济成长前景略为乐观，并排除衰退的可能性；此前公布的数据显示，德国第三季侥幸躲过衰退。
“我们对于第四季略为乐观，因为先行指标已改善，”Steffen Kampeter在围绕德国议题一会议的间隙对路透表示。
“我明确表示，德国经济不会衰退，但我们必须进行有利于经济的整固，不仅是为了短期，而是为了中期经济成长前景，”他称，“德国经济稳定，这是好消息。”(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透华盛顿4月20日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周四表示，美联储可能将减轻各银行董事会肩上的监管压力。
路透华盛顿4月20日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月13日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 413.9 137.2 551.1 479.8 137.2 27,653.0 19,648.4 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 27.2 玉米 756.4 91.8 848.2 845.9 91.8 50,056.1 34,926.9 高粱 46.8 0.0 46.8
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。