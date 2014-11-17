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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 19:05 BJT

德国经济：副财长对第四季经济成长“略为乐观”

路透伦敦11月17日 - 德国副财长Steffen Kampeter周一表示，对于该国第四季经济成长前景略为乐观，并排除衰退的可能性；此前公布的数据显示，德国第三季侥幸躲过衰退。

“我们对于第四季略为乐观，因为先行指标已改善，”Steffen Kampeter在围绕德国议题一会议的间隙对路透表示。

“我明确表示，德国经济不会衰退，但我们必须进行有利于经济的整固，不仅是为了短期，而是为了中期经济成长前景，”他称，“德国经济稳定，这是好消息。”(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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