中港证券：沪股通有相当部分由QFII转换，南下资金垂青腾讯--港交所

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透香港11月17日 - 港交所 行政总裁李小加周一称，沪港通首日交易，有相当部分买盘为自QFII转换至沪股通（海外资金投资上证A股），而南下资金通过港股通买单最多是腾讯 。
李小加向记者表示，沪股通首日交易以大户、大单和大盘股为主，当中有相当部分为QFII（合格境外机构投资者）转换，新增资金没有那么多；另外，AH股价差亦是交易主题。
上海证交所最新数据显示，尽管沪股通周一午后提前用完每日130亿元人民币的单日额度，但实际买入120.82亿元，另有报了买单但未成交且未撤单的9.18亿元买入申请占用了当日额度。
而单日额度105亿元的港股通周一录得买入22.38亿港元（折17.73亿元），卖出1.06亿港元（折0.84亿元），共使用额度17.67亿元，当日剩余额度87.33亿元。
李小加称，“内地投资者以散户为主，对港股仍在学习和熟悉的过程，故单数比较少，但符合我们的预期。”
他并指出，南下的交易比较稳定，主要买盘是投资者熟悉的腾讯、中芯国际 、凤凰卫视 、中国移动 和友邦保险 。而即日交易的占比为2%。
中港股市互联互通机制--沪港通周一首日开通。李小加稍早接受路透访问时称，预期未来将IPO（首次公开发行新股）和衍生工具产品纳入沪港通可投资范围，只须数月而不会以年计的时间便可实现。
沪港通由中国国务院总理李克强4月宣布启动以来，筹备了超过7个月。市场原预期10月成行，然一些关键因素如资本利得税、香港居民兑换人民币限额等终在最后一周才有定案。试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元，港股通总额度为2,500亿元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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