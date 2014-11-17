东南亚股市：泰股续跌，此前公布的GDP数据逊于预期

马来西亚期市：棕榈油期货录得两周来最大涨幅，结束一连六日的跌势
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
路透曼谷11月17日 - 泰国股市周一连续第二个交易日下跌，此前数据显示该国第三季国内生产总值(GDP)增幅逊于预期，且该国一机构下调了2014年经济成长预估。在企业业绩期后，获利了结操作打压了大盘股。
泰国股市 收低0.4%。
泰国国家计划机构周一将2014年国内生产总值(GDP)增幅预估从8月份预估的1.5-2.0%下修至1.0%，称原因是出口疲弱。
新加坡股市 收低0.8%，马来西亚股市 连续第五日下跌，接近四周收盘低位。
印尼股市 、菲律宾股市 及越南股市 大致收平。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.7%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 422.17 -1.53 -0.36 +8.70 388.37
新加坡 3288.67 -27.00 -0.81 +3.83 3167.43
马来西亚 1806.48 -7.31 -0.40 -3.24 1866.96
泰国 1569.07 -6.81 -0.43 +20.82 1298.71
印尼 5053.94 4.46 +0.09 +18.24 4274.18
菲律宾 7229.72 12.38 +0.17 +22.75 5889.83
越南 600.93 0.57 +0.09 +19.08 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 于春红；审校 张涛)
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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路透新加坡4月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至一周半低点每吨76.08美元，因亚洲需求坚挺以及中东地区的炼厂停产的因素，被美国汽油库存高企所暂时抵消。