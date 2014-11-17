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亚洲 | 2014年 11月 17日 星期一 19:19 BJT

东南亚股市：泰股续跌，此前公布的GDP数据逊于预期

路透曼谷11月17日 - 泰国股市周一连续第二个交易日下跌，此前数据显示该国第三季国内生产总值(GDP)增幅逊于预期，且该国一机构下调了2014年经济成长预估。在企业业绩期后，获利了结操作打压了大盘股。

泰国股市 收低0.4%。

泰国国家计划机构周一将2014年国内生产总值(GDP)增幅预估从8月份预估的1.5-2.0%下修至1.0%，称原因是出口疲弱。

新加坡股市 收低0.8%，马来西亚股市 连续第五日下跌，接近四周收盘低位。

印尼股市 、菲律宾股市 及越南股市 大致收平。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.7%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 422.17 -1.53 -0.36 +8.70 388.37

新加坡 3288.67 -27.00 -0.81 +3.83 3167.43

马来西亚 1806.48 -7.31 -0.40 -3.24 1866.96

泰国 1569.07 -6.81 -0.43 +20.82 1298.71

印尼 5053.94 4.46 +0.09 +18.24 4274.18

菲律宾 7229.72 12.38 +0.17 +22.75 5889.83

越南 600.93 0.57 +0.09 +19.08 504.63

(完)

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