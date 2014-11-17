表格：韩国公债和公债期货周一收盘价

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透首尔11月17日 - 以下为韩国债市周一收盘价：
今日收盘价 上日收盘价
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韩国公债期货 * 107.94 107.89
10年期公债收益率 2.762% 2.772%
五年期公债收益率 2.393% 2.407%
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为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 于春红; 审校 张涛)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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