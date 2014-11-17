国际油市：亚洲380-CST燃料油价格降至逾四年低点

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透新加坡11月17日 - 380-cst船用燃料油价格周一在交投淡静中跌至逾四年低点，受累于原油价格下跌，但较船货升水持坚。
燃料油价格跌3美元，至每吨452美元，但较船货升水持平于近每吨13美元。
380-cst新加坡船用燃料升水自上周以来上升，触及逾两年高点。
新加坡市场走坚促使买家尝试其它市场，包括香港和印度，寻找更廉价的燃料油。
“我看到市场需求较前月增加了约20-25%，”印度一销售燃料油的贸易商称。
“但(买家)仅是在关注价格，因为市场仍较动荡，所以他们在努力推迟购买。”
路透对船运数据的分析显示，12月西方运至亚洲的燃料油数量料将降至375万吨，较11月减少3%。
现货市场无交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张涛)
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路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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