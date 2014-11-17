国际油市：亚洲380-CST燃料油价格降至逾四年低点

路透新加坡11月17日 - 380-cst船用燃料油价格周一在交投淡静中跌至逾四年低点，受累于原油价格下跌，但较船货升水持坚。

燃料油价格跌3美元，至每吨452美元，但较船货升水持平于近每吨13美元。

380-cst新加坡船用燃料升水自上周以来上升，触及逾两年高点。

新加坡市场走坚促使买家尝试其它市场，包括香港和印度，寻找更廉价的燃料油。

“我看到市场需求较前月增加了约20-25%，”印度一销售燃料油的贸易商称。

“但(买家)仅是在关注价格，因为市场仍较动荡，所以他们在努力推迟购买。”

路透对船运数据的分析显示，12月西方运至亚洲的燃料油数量料将降至375万吨，较11月减少3%。

现货市场无交易达成。(完)

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