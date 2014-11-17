企业并购：Halliburton将以346亿美元收购Baker Hughes

路透11月17日 - 全球第二大油田服务提供商Halliburton 表示，将以约346亿美元现金加股票收购较小竞争对手Baker Hughes 。

Halliburton称，基于该公司11月12日的收盘价，其提出的报价为Baker Hughes每股价值78.62美元。

该报价较Baker Hughes上周五在纽约证交所收盘价溢价31%。(完)