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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 20:11 BJT

企业并购：Halliburton将以346亿美元收购Baker Hughes

路透11月17日 - 全球第二大油田服务提供商Halliburton 表示，将以约346亿美元现金加股票收购较小竞争对手Baker Hughes 。

Halliburton称，基于该公司11月12日的收盘价，其提出的报价为Baker Hughes每股价值78.62美元。

该报价较Baker Hughes上周五在纽约证交所收盘价溢价31%。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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