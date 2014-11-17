国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨逾10%，因现货需求强劲

路透新加坡11月17日 - 亚洲石脑油1月上半月裂解价差周一上涨逾10%至每吨66.32美元，中国联合石化回到市场购买了艘船货。

联合石化此前购买了超过30万吨的11月至12月船货，这次购买了一艘中程油轮船货，12月下半交货至中国，但其它细节不详。

日本出光兴产也在市场内寻购12月下半月船货。

虽然详细情况不太清楚，但交易员表示，联合石化和出光兴产支付的成本加运费价格应较日本报价贴水一位数。

“石脑油市场低迷，但交易员会因任何看起来利多的消息而激动，”一名交易员表示。

印度石油天然气公司(ONGC)的销售价上周五回到升水，之前出售3.5万吨12月7-8月船货，FOB价格较中东报价每吨升水5美元。

其子公司Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)向伊藤忠商事出售5.5万吨12月中旬装运的石脑油，FOB价格较中东报价升水高于7美元，但低于8美元。

这也高于MRPL此前出售的12月1-3日船货的价格，当时升水约为4-6美元。

Essar Oil求售最多3.5万吨石脑油，12月中旬装运，招标截止于11月19日。

亚洲汽油裂解价差跌约3%，触及近三个月低点每桶7.51美元。在印尼完成两家炼厂的检修之后，预计东南亚的需求将会放缓。

新加坡市场有一笔现货交易达成。壳牌向道达尔出售92辛烷值的汽油船货，12月2-6日装运，每桶85.50美元。(完)

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