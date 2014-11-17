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市场报道 | 2014年 11月 17日 星期一 22:45 BJT

美国热股：Halliburton将以约346亿美元收购Baker Hughes

路透11月17日 - 全球第二大油田服务提供商Halliburton 表示，将以约346亿美元现金加股票收购较小竞争对手Baker Hughes 。

在周一早盘交易中，Halliburton股价大跌7.8%，报50.80美元；Baker Hughes股价急升9.5%，报65.58美元。(完)
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