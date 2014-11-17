美国热股：辉瑞与默克签署癌症药物协议，辉瑞股价下跌近1%

路透11月17日 - 投资人对于美国药厂辉瑞 重新出价争取收购英国对手阿斯利康 的预期，周一被辉瑞浇了冷水，因辉瑞与德国默克集团(Merck KGaA) 签署一项癌症药品重大协议，降低取得阿斯利康产品的需要。