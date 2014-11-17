美国热股：辉瑞与默克签署癌症药物协议，辉瑞股价下跌近1%

欧洲已公布经济指标--2017/4/20
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透11月17日 - 投资人对于美国药厂辉瑞 重新出价争取收购英国对手阿斯利康 的预期，周一被辉瑞浇了冷水，因辉瑞与德国默克集团(Merck KGaA) 签署一项癌症药品重大协议，降低取得阿斯利康产品的需要。
在周一早盘交易中，辉瑞股价下跌0.85%，报30.07美元。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。
路透北京4月20日 - 中国保监会周四发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。