版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 17日 星期一 22:46 BJT

美国热股：辉瑞与默克签署癌症药物协议，辉瑞股价下跌近1%

路透11月17日 - 投资人对于美国药厂辉瑞 重新出价争取收购英国对手阿斯利康 的预期，周一被辉瑞浇了冷水，因辉瑞与德国默克集团(Merck KGaA) 签署一项癌症药品重大协议，降低取得阿斯利康产品的需要。

在周一早盘交易中，辉瑞股价下跌0.85%，报30.07美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐