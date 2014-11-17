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市场报道 | 2014年 11月 17日 星期一 22:46 BJT

美国热股：艾尔建接近被阿特维斯收购，前者股价大涨

路透11月17日 - 一消息人士称，艾尔建(Allergan) 接近被阿特维斯(Actavis)收购，价格最高达655亿美元，或结束加拿大Valeant Pharmaceuticals 和William Ackman的对冲基金Pershing Square Capital Management数月来的求购。

在周一早盘交易中，艾尔建股价大涨6.6%，报211.83美元。(完)
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