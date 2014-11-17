瑞士金融：即使公投通过增持黄金，也未必提振金价--德意志银行

路透伦敦11月17日 - 德意志银行在报告中表示，如果瑞士11月30日公投赞成增持黄金，也不一定会提振金价。该行并称增持黄金动议获得通过的可能性“相当大”。

德意志银行表示，瑞士央行可能分散购入黄金，在场外进行交易，或者利用衍生品来缓冲公投获得通过对金价造成的影响。

德意志银行表示，公投若获得通过，瑞士央行将必须在五年内把黄金持有量提高1,500吨，但相当于每日只购买1.2吨，对每日交易量来说“很小”。

该银行表示，而且有些购买活动可能通过与其它央行的私下交易来完成，以降低对市场的影响。

德意志央行表示，虽然黄金公投获得通过将会增加资产负债表扩张的边际成本，但瑞士央行将会更加积极地采用其它措施来推动欧元/瑞郎远离其设定的1.2瑞郎下限。

其中包括采用负利率，以降低瑞郎的吸引力。(完)