瑞士金融：即使公投通过增持黄金，也未必提振金价--德意志银行

欧洲已公布经济指标--2017/4/20
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透伦敦11月17日 - 德意志银行在报告中表示，如果瑞士11月30日公投赞成增持黄金，也不一定会提振金价。该行并称增持黄金动议获得通过的可能性“相当大”。
德意志银行表示，瑞士央行可能分散购入黄金，在场外进行交易，或者利用衍生品来缓冲公投获得通过对金价造成的影响。
德意志银行表示，公投若获得通过，瑞士央行将必须在五年内把黄金持有量提高1,500吨，但相当于每日只购买1.2吨，对每日交易量来说“很小”。
该银行表示，而且有些购买活动可能通过与其它央行的私下交易来完成，以降低对市场的影响。
德意志央行表示，虽然黄金公投获得通过将会增加资产负债表扩张的边际成本，但瑞士央行将会更加积极地采用其它措施来推动欧元/瑞郎远离其设定的1.2瑞郎下限。
其中包括采用负利率，以降低瑞郎的吸引力。(完)
(编译 张涛；审校 于春红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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