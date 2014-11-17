国际油市：亚洲航煤裂解价差持坚，现货交易恢复

马来西亚期市：棕榈油期货录得两周来最大涨幅，结束一连六日的跌势
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
路透新加坡11月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一持坚于每桶18.25美元，受原油价格疲弱支撑，在新加坡市场连续两个交易日没有交易达成后，今日达成现货交易。
壳牌从维多和BP总计买入28.5万桶航煤，离岸价为每桶较新加坡报价升水0.80美元。
其中10万桶从维多购入的航煤将于12月13-17日在马来西亚起运，其余18.5万从BP购入的航煤将于12月11-15日从新加坡起运。
Phillips 66以每桶较新加坡报价升水2.70美元的价格，向BP出售25万桶含硫10ppm的柴油，船期为12月5-9日。(完)
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(编译 于春红; 审校 张涛)
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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路透新加坡4月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周四跌至一周半低点每吨76.08美元，因亚洲需求坚挺以及中东地区的炼厂停产的因素，被美国汽油库存高企所暂时抵消。