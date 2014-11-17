国际油市：亚洲航煤裂解价差持坚，现货交易恢复

路透新加坡11月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一持坚于每桶18.25美元，受原油价格疲弱支撑，在新加坡市场连续两个交易日没有交易达成后，今日达成现货交易。

壳牌从维多和BP总计买入28.5万桶航煤，离岸价为每桶较新加坡报价升水0.80美元。

其中10万桶从维多购入的航煤将于12月13-17日在马来西亚起运，其余18.5万从BP购入的航煤将于12月11-15日从新加坡起运。

Phillips 66以每桶较新加坡报价升水2.70美元的价格，向BP出售25万桶含硫10ppm的柴油，船期为12月5-9日。(完)

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