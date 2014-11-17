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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 21:39 BJT

埃博拉疫情：从塞拉利昂归来的一名医生因埃博拉在美国不治身亡

路透11月17日 - 美国内布拉斯加医院周一表示，从塞拉利昂归来的外科医生Martin Salia死于埃博拉病毒，周末他从西非回国后在这家医院进行治疗。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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