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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 22:30 BJT

表格：美国10月工业生产较前月下降0.1%，预估为增长0.2%

路透11月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布的数据显示：

* 美国10月工业生产较前月下降0.1%(预估为增长0.2%)

* 美国10月产能利用率为78.9%(预估为79.3%)

* 美国10月制造业产出较前月上升0.2%(预估为增长0.3%)

经季节调整的数据如下:

10月 9月 8月 14年10月/13年10月

工业生产(%) -0.1 0.8 -0.2 4.0

前 值(%) 1.0 -0.2

工业生产指数 104.9 105.0 104.1

10月 9月 8月 13年10月

产能利用率(%) 78.9 79.2 78.8 78.2

前 值(%) 79.3 78.7 (完) (编译 李军; 审校 母红)
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