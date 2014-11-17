美国经济：经济学家下调第四季成长预估，但上调全年预估-费城联储调查

欧洲已公布经济指标--2017/4/20
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透纽约11月17日 - 费城联储周一公布的季度调查显示，经济学家下调今年第四季美国经济增长预估，但小幅上调全年经济增长预估，因就业市场前景改善。
费城联储查访了42位经济学家，他们预计美国今年第四季经济增长年率为2.7%。在上一季调查中，分析师预计今年第四季经济成长3.1%。
经济学家预计，明年第一季经济增长2.8%，8月时的调查预期为增长3.1%，不过，经济学家预计今年全年经济增长2.2%，高于之前预期的成长2.1%。
2014年经济增长率是这次调查中唯一被上调的预估。
调查预计，聘雇步伐较上次调查加速，预料非农就业岗位平均每月增加大约22.16万个，之前预估为增加21.12万。不过，预计这增长速度在明年第一季将放缓，料明年第一季平均每月增加21.12万，但高于之前预期的增加20.83万。
预计今年全年非农就业岗位平均每月增加20.64万个，之前预期为增长20.48万。
预计本季末失业率为5.9%，明年第一季末失业率料为5.8%。8月调查预计本季末失业率为6%。
费城联储调查预料，通胀仍然处于低位，预计今年第四季扣除食物和能源成本的核心消费者物价指数(CPI)按年平均增长1.7%，低于之前预估的增长2.1%。明年第一季核心CPI料为增长1.9%，低于之前的预期为增长2.1%。
经济学家预计今年第四季个人消费支出(PCE)物价指数增长1.6%，低于8月调查预估的增长1.9%。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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