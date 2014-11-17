欧洲股市：扭转稍早跌势收涨，因德拉吉重申将采取进一步行动抗击通缩

欧洲股市：受银行股跌势拖累小幅收低，本周小跌
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
* FTSEurofirst 300指数上涨0.5%
* 德拉吉暗示会实施QE，带动欧元区银行股上升
* 默克集团上涨，此前该公司和辉瑞签署合作协议
路透爱丁堡11月17日 - 欧洲股市周一由跌转升，此前欧洲央行总裁德拉吉重申，央行准备作更多以抗击通缩。
市场摆脱对日本经济意外滑入衰退的忧虑，企业季报和并购消息令市场恢复信心，投资者青睐股价波动较大的个股。
FTSEurofirst 300指数 收升0.5%，报1,352.01点，在欧洲央行总裁德拉吉称央行的非传统举措包括购买主权债后，欧洲股市延续升势。
在德拉吉讲话后，欧元区银行股 延续涨势，上扬1.6%，意大利裕信银行(UniCredit) 和Banca Monte dei Paschi di Siena 均劲升超过3%。
默克集团 劲升3.2%，之前默克集团与辉瑞签署协议，一起合作开发实验性免疫疗法药物。
日本7-9月国内生产总值(GDP)环比年率意外下滑1.6%，第二季经济则在上调消费税后萎缩7.3%。市场预期第三季经济将会反弹2.1%。 消息打击市场人气。
日本数据拖累布兰特原油 下跌逾1美元，至大约每桶78美元，令大型欧洲石油和原油服务公司股价进一步承压。
英国富时100指数 收高0.26%，报6,671.97点；德国DAX指数 收升0.58%，报9,306.35点；法国CAC指数 收涨0.56%，报4,226.10点。(完)
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。